Kemer'de peyzaj çalışması

27.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:05

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer'de peyzaj yenileme ve mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Liman Caddesi'ne on binlerce mevsimlik çiçek dikildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kışlık çiçek dikimi ve revizyon çalışması kapsamında milyonlarca çiçeği toprakla buluşturmaya devam ediyor. Ekipler son olarak turizmin incisi Kemer'de çalışma yaptı. Kemer'in en işlek caddesi olan Liman Caddesi'ni baştan sona bakıma alan ekipler yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Liman Caddesi'ndeki revizyon çalışmaları kapsamında budama ve temizlik çalışması yapılırken, 33 bin 600 mevsimlik çiçek, 4 bin kalıcı bitkinin de dikimi gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA