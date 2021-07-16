Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'ndan turizm değerlendirmesi Açıklaması

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, böyle devam etmesi halinde sezonda en az 3 milyon turisti ilçede ağırlayacaklarını bildirdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, böyle devam etmesi halinde sezonda en az 3 milyon turisti ilçede ağırlayacaklarını bildirdi.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer'de turizm alanında büyük hareketlilik yaşandığını belirtti.

İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini, Kurban Bayramı hazırlıklarının da tamamlandığını aktaran Topaloğlu, "Kemer, genellikle Rus misafirlerimizi ağırladığımız bir bölge. Rusya kapılarını açıncaya kadar Ukrayna, Belarus, Baltık ülkelerinden gelen misafirlerimizle sezona başladık. Şu anda inanılmaz bir Rus misafir yoğunluğu var. Bayramında etkisiyle şu anda bölgemizde yüzde yüz doluluğa ulaştık. Böyle devam ederse sezonda en az 3 milyon turisti Kemer'de ağırlarız." ifadesini kullandı.

Topaloğlu, herkes tarafından salgın tedbirlerine uyulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden