KEMER'DE ORMANLAR YANMASIN DİYE ÇÖPLERİ TOPLADILAR
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KEMER'DE ORMANLAR YANMASIN DİYE ÇÖPLERİ TOPLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turizmciler ve turizm çalışanları, orman yangınlarının önlemek amacıyla ormanlık alanlarda temizlik yaptılar.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turizmciler ve turizm çalışanları, orman yangınlarının önlemek amacıyla ormanlık alanlarda temizlik yaptılar. Yapılan temizlikte en çok cam şişe ve pet şişe çıktı.

Kemer İlçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde her yıl otel sahipleri ve otel genel müdürleri tarafından organize edilerek yapılan çevre temizliği etkinliği bu yıl daha da detaylı olarak gerçekleştirildi. Son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarını önleyebilmek amacıyla başlatılan temizlik çalışmasına Göynük Mahallesi'nde bulanan otellerden yüzlerce personel katıldı. Temizlik çalışmasına her yıl olduğu gibi otel sahipleri ve genel müdürleri de destek verdi, çöp topladı.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı ve turizmci Volkan Yorulmaz, "Bunu sürekli yapıyoruz. Bugünler de daha da önemli hale geldi malum Türkiye'mizin yaşadığı bu zor günlerde. Bugünde esas amacımız yangına mahal verebilecek ormandaki cam şişedir, patlayıcıdır, yanıcıdır ne varsa toplayacağız. Şu anda Göynük olarak ikiye bölündük, bir grup Göynük'ün Antalya tarafını, diğer grup ise Kemer tarafını aldı. Tüm otelci arkadaşlarımızla beraber ormanlarda girebildiğimiz kadar, görebildiğimiz kadar yerlerin temizliği ile ilgili bir operasyon başlattık. Sağ olsun tüm arkadaşlarda destek verdiler. Tabii burası hepimizin yani çalışma arkadaşlarımızı buraya getirmişken birlikte hareket etmek önemli. En nihayetin de bu ağaçların hepsi bizlerin. Dolayısıyla bu hassasiyetle bakmak lazım. Herkesin de bu hassasiyetle hareket etmesi gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa yapmak adına buradayız" dedi.

Turizm yatırımcısı ve işletmecisi Aziz Dinçer ise "Ben otel sahibi olarak değil öncelikle bir insan olarak buradayım. Çünkü dünyanın neresinde bir orman yangını olsa, doğa ile ilgili bir tahribat olsa benim yüreğim sızlar" diye konuştu. "Öncelikle insan olarak buradayım. İkincisi bir vatansever olarak buradayım" diyen işletmeci Dinçer, "Vatanımı sevdiğim için ormanlarımız yanmasın diye buradayım. Çünkü yangınların ilk çıkış nedeni ormanlardaki özellikle camlardan kaynaklandığı, güneş ışığını yansıttığı için ve bu biliniyor bilimsel bir gerçektir, bu anlamda buradayız. Üçüncü olarak da kendi bölgem otelimin bölgesi tabii burada bir yangın çıksın, bir sıkıntı olsun istemem bu nedenle buradayım. Ama hepsinden önemlisi ilk söylediğim gibi insan olarak buradayım. Ben bütün diğer otel sahibi arkadaşları da müdürleri de sadece insan olarak buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Dinçer, ormana pet şişe, cam gibi yangına neden olan malzemelerin atılmaması için herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.

KEMER'DE ORMANLAR YANMASIN DİYE ÇÖPLERİ TOPLADILAR
KEMER'DE ORMANLAR YANMASIN DİYE ÇÖPLERİ TOPLADILAR
KEMER'DE ORMANLAR YANMASIN DİYE ÇÖPLERİ TOPLADILAR
KEMER'DE ORMANLAR YANMASIN DİYE ÇÖPLERİ TOPLADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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