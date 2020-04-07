Kemer'de maske üretimi başladı Korona virüs önlemleri kapsamında maskesiz kimse kalmaması için Kemer Belediyesi ilk günden itibaren 30 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıtırken, artık kendi üretimini kendisi yapmaya başladı.

Korona virüs önlemleri kapsamında maskesiz kimse kalmaması için Kemer Belediyesi ilk günden itibaren 30 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıtırken, artık kendi üretimini kendisi yapmaya başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren etkin olarak çalışmalarını yapan Kemer Belediyesi, vatandaşların kullanımında olan devlet daireleri, belediye, otobüsler ve otobüs durakları, caddeler, otogar, PTT gibi birçok noktada dezenfekte çalışmaları yaparken bir yandan da gıda yardımı ve maske dağıtımına devam ediyor.

Bugüne kadar 30 bin adet maske dağıtımı yapan Kemer Belediyesi son olarak ise Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yapılan görüşmeleri neticesinde Kemer İlçe merkezinde bulunan Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM)'de bulunan dikiş nakış kursuna ait makinelerde maske yapımına başladılar. Gönüllülerin ve Belediye çalışanlarının yaptıkları çalışmalarla günlük bin, iki bin arasında maske üretimi yapılacak ATASEM'de 18 kişi Kemer'in maske ihtiyacını karşılayacak.

"ATASEM'de seri üretime geçildi"

ATASEM'de çalışma yapan gönüllü vatandaşları ve belediye çalışanlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül özellikle çalışanların sosyal mesafe korunarak yapıldığını dikkat çektiler.

Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada, "Şuanda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dikiş nakış atölyesindeyiz. Tabii bu atölye Kemer'de. Bu salgından dolayı, Büyükşehir Belediyesi ATASEM'leri kapattı. Biz bugüne kadar halkımıza maske dağıtıyoruz ama hep dışarıdan alıyorduk. Ama sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ile görüştük atölyemizi bize açtı. Şuanda bizim kendi personellerimiz var, dışarıdan bize destek için gelen bayanlarımız var ve bugün dikmeye başladılar. Bundan sonrada seri üretime devam edecekler. Bizde Kemer halkını ne gıda yardımsız, nede maskesiz bırakmayacağız. Yani herkes rahat olsun bize türlü ihtiyaçlarında yedi yirmi dört ulaşabilirler. Bizde elimizden geldiği kadarıyla Kemer Belediye personeli, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bu işin sonuna kadar arkasındayız. Vatandaşlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız zaten seri üretime başladılar. Bundan sonrada devamlı olarak üreteceğiz. Hatta ileride bu salgın geçtikten sonra bile kendi maskelerimizi kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Birlik beraberlik olduğu sürece bu işin altından milletçe kalkarız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA