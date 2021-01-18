Kemer'de Kındılçeşme sahil projesi çalışmaları başladı
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Kemer'de Kındılçeşme sahil projesi çalışmaları başladı

18.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:01
Kemer'de Kındılçeşme sahil projesi çalışmaları başladı

Kemer Belediyesince Kındılçeşme sahilinde hayata geçirilecek ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı projenin turizm sezona yetiştirilmesi planlanıyor.

Kemer Belediyesince Kındılçeşme sahilinde hayata geçirilecek ve sosyal donatı alanlarının yer alacağı projenin turizm sezona yetiştirilmesi planlanıyor.

???????Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kıyı kenar çizgisi ihlal edilmeden, kumsalın korunarak gerçekleştirilecek proje, 900 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde olacak. 45 metre ile 25 metre arasında değişken yeşil bandın da yer alacağı çalışmanın, turizm sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.

Alanda çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, meydan, otopark, kamelyalar ile sosyal medya noktaları da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kındılçeşme Projesi'nin ilçeye estetik anlamda ayrı bir nefes katacağını belirtti.

Topaloğlu,"Bu projemiz Konyaaltı Sahil Projesi'nin değişik bir versiyonu olacak. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde bir proje. Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ön tahsisini aldık. Şu anda çalışmalarımız başladı. Turizm sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Burası insanların rahat bir şekilde vakit geçirebileceği sosyal bir alan olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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