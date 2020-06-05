Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek.

05.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:17

Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek...Caretta carettaların yuvalanma alanında kaçak yapılar yıkılıyor

Ormanlık alandaki evler havadan görüntülenip kaçak bölümleri yakıldı

ANTALYA - Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla Kemer'deki kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor. Başkan Topaloğlu, kaçak yapı yapan hiç kimseye taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.

Belediye ekipleri, nesli tükenme tehlikesi olan caretta carettaların yuvalanma alanı olan ve Türkiye'nin en iyi plajları arasında gösterilen Çıralı'da tespit edilen kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Topaloğlu, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer'de yapılan kaçak yapıların kaliteyi düşürdüğünü ve bunun önüne geçmek için durmadan çalıştıklarını söyledi. Tespit edilen bütün kaçak yapıların yıkımına son hızla devam ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, vatandaşlardan kaçak yapı yapmamalarını isteyerek, yapanlara karşı da asla göz yummayacaklarını vurguladı.

Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! Haber
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Haber
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Böyle insanlık olmaz olsun! İçi barut dolu ananasın yedirildiği fil hayatını kaybetti
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 372 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,76'dan işlem görüyor
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ece Erken Hülya Avşar Haldun Dormen
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Kemer'de kaçak yapıya taviz verilmeyecek. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 12:17:40. #1.14#
title