Kemer'de kaçak içki operasyonu Kemer'de kaçak içki operasyonuANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kemer'de kaçak içki operasyonu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları görevlileri, kentte kaçakçılık suçlarıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan araştırmalar neticesinde Kemer'de bir işyerinin deposunda sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine 5 Haziran'da adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu iş yerinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Aramalar neticesinde iş yerinin depo kısmında sahte içki imalatı yapılan yer tespit edildi. İçerisinde içki üretiminde kullanılan 1428 litre etil alkol, 23 litre votka, 10 litre şarap, 4 litre rakı, 4 litre cin, 105 litre çeşitli içki aromaları, 1300 boş şişe, 1300 kapak, alkolmetre ve içki yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA