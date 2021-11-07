KEMER'DE EVE UYUŞTURUCU BASKINI

Antalyanın Kemer ilçesinde bir eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma JASAT timi, Kemer'e bağlı Beycik mahallesinde F.E.K. (69) adlı kişinin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Kemer JASAT Komutanlığı ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 8 kök skunk bitkisi, daralı 30 gram kubar esrar, esrar öğütme makinesi, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan led mor ışık, led sarı ışık, akümülatör, termometre, nemölçer bulundu. Ayrıca evde bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek el konuldu. F.E.K. ise gözaltına alındı.