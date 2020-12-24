Kemer'de dereler ıslah ediliyor
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Kemer'de dereler ıslah ediliyor

24.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:20
Kemer'de dereler ıslah ediliyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayer Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayer Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı.

Karayer Deresi üzerindeki hendek ıslah çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, dere boyunca kaldırım ve bordür çalışmalarını da bitirdi. Islah çalışmaları ile kış aylarında yaşanabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. - ANTALYA

Kemer'de dereler ıslah ediliyor
Kemer'de dereler ıslah ediliyor
Kemer'de dereler ıslah ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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