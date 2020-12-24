Kemer'de dereler ıslah ediliyor
24.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:20
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayer Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı.
Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karayer Deresinde ıslah çalışmalarını tamamladı.
Karayer Deresi üzerindeki hendek ıslah çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, dere boyunca kaldırım ve bordür çalışmalarını da bitirdi. Islah çalışmaları ile kış aylarında yaşanabilecek sel ve su taşkınlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı