ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
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ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

24.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:49

Kemer'de denizde erkek cesedi bulunduANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında tamamen çıplak halde erkek cesedi bulundu.

Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında tamamen çıplak halde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga konuldu.

Kemer ilçe merkezinin açığında bulunan Paris 2 batığı civarından saat 15.00 sularında geçmekte olan yabancı bayraklı teknedekilerin denizde erkek cesedi fark etmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri gitti. Denizden alınarak marinada bulunan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen ve üzerinde kıyafet bulunmayan ceset, Kemer Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. Kontrollerin yapılmasının ardından ceset, gelen cenaze aracıyla Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Morgda yapılacak incelemenin ardından ceset kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

GEÇEN HAFTA DA CESET BULUNMUŞTU

Kemer'de geçen hafta da denizde erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cansız bedenin üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olduğu belirlenmişti.

ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
ANTALYA Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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