Kemer'de Çöplük Yangını

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan çöplük yangını kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kuzdere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çöp toplama merkezinde çıkan yangına, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.



Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, çevresindeki ormanlık alana sıçraması engellenerek kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA