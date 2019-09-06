Kemer'de çöpler mobil uygulamayla toplanacak

06.09.2019 22:02

Kemer ilçesinde çevredeki çöplerin toplanması için "Kollekt" adlı mobil uygulama kullanılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan çöpler ve atıkların denize ulaşmasının engellemesi amacıyla "Kollekt" adlı mobil uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.

Uygulamanın "Sen göster birlikte toplayalım" sloganıyla hazırlandığı vurgulanan açıklamada, uygulamada doğada çöple karşılaşanlara en yakın çöp konteynerinin yol tarifini alma imkanı sunulduğu, toplanmayacak kadar yoğun olan çöpler için ise "belediyeye bildirim yap" seçeneği bulunduğu kaydedildi.

Türkçe, İngilizce ve Rusça dil seçenekleri bulunan uygulamaya en çok katkı verenlerin toplanacak puanlarla ödüllendirileceği bildirildi.

Kaynak: AA