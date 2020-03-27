Kemer'de çöp temizliği Dünyada ve Türkiye'de yayılmaya devam eden Korona virüs salgınına rağmen Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin faaliyetlerine devam ediyor.

Dünyada ve Türkiye'de yayılmaya devam eden Korona virüs salgınına rağmen Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki rutin faaliyetlerine devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında, mıntıka temizliği, çöp konteynerlerinin yıkanıp dezenfekte edilmesi ve çöplerin toplanmasına ara vermeden devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle daha titiz bir yürüten belediye temizlik ekipleri, Kemer'de kötü görüntü oluşturan çöpleri bulundukları yerden hızlı bir şekilde alarak temizliyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, "Ülkemizde ve dünyada yayılmaya devam eden Korona virüse karşı tedbirlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra ilçemizde rutin olarak çalışmalara da hız kesmeden devam ediyoruz. Belediye ekiplerimiz, çöpleri topluyor ve çöp konteynerlerini yıkayarak dezenfekte ediyor. Atıkları temizleyen ekiplerimiz, mıntıka temizliği de yaparak ilçemizi daha güzel bir görünüme kavuşturuyor. Biz belediye olarak sürekli sahadayız. Değerli Kemer halkı da bize destek olmaları açısından evlerinden çıkmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA