Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar vatandaş ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı.

Saat 11.00 sıralarında ormanlık alanın kenarında çıkan yangın hızla genişlerken yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken, aynı dakikalarda bu kez aynı mahallenin Tepecik mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla tepeye tırmanan alevler itfaiye ve yoğun vatandaş desteği ile kontrol altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
12 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
12 metre yükseklikteki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Düm Tek Tek Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Fatih Terim Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kemer'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.08.2021 01:32:46. #1.13#

title