Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
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Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği

Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türk turizminin önde gelen turizm potansiyellerinden Kemer'de bahar aylarının gelişi ile bisikletli turist hareketliliği yaşanıyor.

Türk turizminin önde gelen turizm potansiyellerinden Kemer'de bahar aylarının gelişi ile bisikletli turist hareketliliği yaşanıyor.Geçen sene Kemer Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Bisiklet Rotaları Projesi" ile bölgede bin kilometrelik bisiklet ağı oluşturulmuştu.Rotalar kısa zaman içerisinde bisiklet tutkunları tarafından büyük ilgi görürken, amatör ve profesyonel sporcuların antrenman ve gezi amaçlı bölgeyi tercih etmelerine neden oldu.

Pandemi döneminde en çok tercih edilen bireysel sporların başında gelen bisiklet sporu, Kemer'in ilkleri arasında yer almaya başladı. Bisikletli turistler, rotaları takip ederek antik kentler, koylar, yaylalar ve Beydağlarının içerisinde eşsiz bir deneyim yaşıyor. Turizm tesislerinin yanı sıra iklim avantajı ile bahar aylarında oldukça ılıman bir bölge olan Kemer'de karlı dağlar ile Akdeniz'in maviliklerini bir arada sunan bölge bisiklet turizmi ile yeni bir çıkış yakaladı.

Yol ve dağ bisikleti için çeşitli zorluk seviyelerine sahip rotalarda bisiklet tutkunları, Akdeniz güneşinin tadını çıkarırken muhteşem doğası ile Kemer'de bisiklet tatilinin keyfini sürüyorlar.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen yıl hayata geçirdikleri bisiklet rotaları projesinin meyvelerini kısa sürede vermeye başladığını söyledi. Turistlerin bisikletleriyle antrenman ve gezi amaçlı Kemer'e geldiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Kemer, konaklama tesisleri, coğrafyası ve iklim avantajı ile bisiklet turizmi için adeta bir cennet diyebiliriz. Misafirlerimiz otellerinden çıkıp kısa sürede ulaştıkları Beydağları bölgesindeki rotalarda aktivitelerini gerçekleştirerek gün boyu bölgenin güzelliklerinde pedala basıp eşsiz bir gün geçirme imkanı buluyorlar. Kemer, mevcut turizm potansiyelinin yanı sıra artık bir bisiklet turizmi destinasyonudur." dedi. - ANTALYA

Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği
Kemer'de bisiklet turizmi hareketliliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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