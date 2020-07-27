Kemer'de bayram denetimleri sürüyor Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Arif Küçük ve Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber, zabıta ekipleriyle Kuzdere Mahallesindeki kurban satış yerlerini denetledi.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Arif Küçük ve Sağlık İşleri Müdürü Özden Biber, zabıta ekipleriyle Kuzdere Mahallesindeki kurban satış yerlerini denetledi.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Veteriner Hekim Fevzi Uzun'un da katıldığı denetimde, kurbanlıkların sağlık raporlarına, hangi bölgeden geldiklerine, kulak küpelerine, satış yerindeki hijyen durumuna bakıldı. Denetimde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Öte yandan belediye Arslanbucak Hizmet Alanında vatandaşların Kurban Bayramında kurbanlıklarını kestirebilmesi için kesim yeri oluşturuldu. Kurban Bayramlarında sık sık yaşanan kurbanlıkların kaçmasının önüne geçilebilmesi için Kurban Yakalama Timi oluşturuldu.

Kurbanlık satanlara da sahte paralara karşı dikkatli olmaları amacıyla sahte para kontrol kalemleri dağıtıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Halkımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için gereken tüm önlemleri aldık. Satış yerlerinde düzenli olarak denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın rahatça kurbanını kesebilmeleri için Arslanbucak Hizmet Alanında kurban kesim yeri de oluşturduk. Vatandaşlarımız burada dini vecibelerine yerine getirebilir. Şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA