Kemer'de 6 bin gıda paketi dağıtıldı Kemer Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı.

Kemer Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı. Kemer Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla korona virüs salgını süresince ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı. Kemer Belediyesi, halka Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikoloğu ile ücretsiz terapi desteğinde de bulunmaya devam ediyor. - ANTALYA Kaynak: İHA