Kemer'de 345 bin turist, mavi sularda izole tatil tercih etti

ANTALYA'da doğal güzelliğe sahip koylarıyla Akdeniz'de mavi tura çıkan tatilcilerin uğrak yeri olan Kemer'de, bu yıl 539 yat marinaya demirlendi. İzole tatil geçirmeyi tercih edenlerin ilgi duyduğu özel yat turu, günübirlik tekne turları ve dalış için marinaya 345 bin turist geldi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kemer'de bu yıl koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle yat turizmi hareketliliği yaşandı. Salgın sürecinde izole tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan yatlarla mavi turun önemli adreslerinden Kemer'de bu yıl 539 yat demirlendi. 350 yat kapasiteli marinada demir atan yatların 3'te 1'ini yurt dışından gelen tatilciler oluşturdu.