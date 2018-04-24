Kemer'de 3 Gün Uluslararası Farkındalık Festivali Yapıldı

Yerli yabancı 400 katılımcının 21-23 nisan tarihleri arasında 3 gün boyunca çeşitli farkındalık çalışmalarına katıldıkları belirtildi. Çam ağaçları, Toroslar'ın eşsiz manzarası ve turkuaz Akdeniz'in buluştuğu Türkiye'nin bu cennet köşesinde gerçekleşen etkinlikte aşamadığımız içsel ve dışsal engellerimizin farkına varmak, güçlenmek, yaşamda başarı, mutluluk ve huzurla ilerlemek üzerine pratik ve teorik çalışmalar yapıldı.

Farkındalık Festivali programında temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma, derin gevşeme, konsantrasyon ve enerji merkezi çalışmaları yapılıyor. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme Sanatı üzerine etkili özel pratik çalışmalar sunuluyor. Değişim Uzmanları'nın sunduğu çalışmalardan bazılarının içerikleri şöyle:

*Stresi Yönetme: Strese neden olan olaylara ve durumlara verilen tepkileri yönetme,

*Öfkeyi Dönüştürme: Öfkeyi fark etme, kaynağını anlama ve sevecenliğe dönüştürme,

*Korkuyu Aşma: Felç edici korku duygusunun aşılmasıyla yaşamı doyasıya yaşama,

*Depresyondan Özgürleşme: Yaşama sevinci tükendiğinde karanlığa gömülmek yerine yaşama daha fazla tutunma.

Özellikle çalışanlar, depresyon, korku, iletişim problemleri yaşayanlar, sınavlara hazırlanan gençler, konsantrasyon problemi yaşayanlar ve kış boyu birikmiş depresif, gergin duyguları atmak isteyenler için çok faydalı çalışmalar var. Metabolizmayı dengeleyen çalışmaların yapıldığını da belirten Değişim Uzmanları yaza girerken fit bir vucuda sahip olmak için de etkiili beden egzersizlerinin yapıııldığını belirtiyorlar. Pratik seanslar ve söyleşiler eş zamanlı olarak yabancı dillere de çevriliyor.

Çok uluslu organizasyonda ABD, Japonya, Fransa, İspanya, İngiltere, Bulgaristan, Almanya gibi pek çok yurtdışı katılımcı var ve Antalya Kemer'den de katılım büyük.

Etkinliği düzenleyen Dünya Değişim Akademisi Uzmanları, 2 gün süreli yoğun ama eğlenceli programa katılarak, hayatınızı değiştirmek, geliştirmek, hayallerinizi gerçekleştirmek için aşamadığınız pek çok engelin farkına varabilir, yaşamınıza yön verecek değerli bakış açıları yakalayabilirsiniz diyor. Her yaştan katılımcıyı yaşam enerjisiyle dolduracak olan, hem tatil hem farkındalık çalışmaları ile dolu etkinlik 23 nisan akşamı sona erdi.