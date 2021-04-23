Kemer'de 23 Nisan kutlandı
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Kemer'de 23 Nisan kutlandı

Kemer'de 23 Nisan kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi.

Kemer Cumhuriyet Meydanında pandemi tedbirleri alınarak düzenlenen törene, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, tören sonrası öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Günün anlam ve önemi ile ilgili açıklama yapan Topaloğlu, Türkiye'nin gelecekteki en büyük yatırımın çocuklar olduğunu söyledi.

Topaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin bir göstergesi olan 23 Nisan'ı pandemi nedeniyle tedbirler alarak kutladıklarını ifade ederek, "Pandemi sonrası inşallah daha coşkulu kutlayacağız. Çocuklarımızın bayram coşkusuna, enerjisine ve heyecanlarına ortak olacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramana silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Kemer'de 23 Nisan kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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