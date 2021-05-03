Kemer'de 2 mahallede yol yapım çalışması
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Kemer'de 2 mahallede yol yapım çalışması

Kemer'de 2 mahallede yol yapım çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kemer ilçesine bağlı Merkez ve Arslanbucak Mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleşti.

Kemer ilçesine bağlı Merkez ve Arslanbucak Mahallelerinde yol yapım çalışmaları gerçekleşti.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi 159. sokakta yol, kaldırım, aydınlatma ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri, 159. sokakta, bin 615 metrekare kaldırım, 4 bin 160 metrekare yol, 360 metre yağmur suyu drenaj hattı ve aydınlatma çalışması yaptı.

Arslanbucak Mahallesi 233. sokakta ise 130 metre yağmur suyu, 260 metrekare kaldırım, bin 300 metrekare yol yaptı. 281. sokakta da 160 metre yağmur suyu, 480 metrekare kaldırım, 910 metrekare yol çalışmaları tamamlandı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İlçemiz genelinde yılardır yapılamayan yolları, kaldırımları, aydınlatmaları ve yağmur suyu drenaj hatlarını tamamlıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de 2 mahallede yol yapım çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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