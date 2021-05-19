Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
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Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kemer ilçesinde tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kemer ilçesinde tören düzenlendi. Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Özkaynak ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Pandemi tedbirleri alınarak yapılan tören, Gençlik ve Spor Müdürü Özkaynak'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Tören sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayısı kutladıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, belediye olarak etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl etkinliklerimizde pandemi nedeniyle gençlerimizle beraber olamayacağız belki ama biz yine de coşkuyla kutlayacağız. Atatürk'ün gençliğe verdiği önemin farkındayız ve onlara inanıyoruz. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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