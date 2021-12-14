Kemer'de 14 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 ayrı suç kaydı olan ve 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 ayrı suç kaydı olan ve 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında 14 adet suç kaydı bulunan ve bu suçlardan 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan G.T. isimli şahıs, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA
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