Kemer'da maskesi olmayan ev kalmayacak
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Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, Antalya, Kemer, Güncel

Kemer'da maskesi olmayan ev kalmayacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki gün önce başlayan maske üretimi için çalışan sayısı artıyor.

09.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:31
Kemer'da maskesi olmayan ev kalmayacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki gün önce başlayan maske üretimi için çalışan sayısı artıyor. Günde bin ile iki bin arası üretilen maskeler için artık 25 kişi görev alıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Biz üreten bir toplumuz çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile "biz bize yeteriz" pazartesi günü itibariyle Kemer'de maskesi olmayan ev kalamayacak" dedi.

Kemer ilçesinde, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun girişimleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla geçici süre ile maske yapımı için tahsis edilen ilçe merkezindeki Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM)'de üretimler tüm hızıyla devam ediyor. Üretimler ilk iki günde 18 kişiyle yapılırken, şu anda ise gönüllüler, Kemer Belediyesi ve ATASEM çalışanları ve kursiyerleriyle birlikte toplamda 25 kişiye çıkarken, kısa sürede bu sayının 30 kişiye ulaşacağı belirtildi.

50 binin üzerinde maske

Kemer Belediyesi olarak bugüne kadar 30 bin maske dağıtımı yapılırken, pazartesi günü itibariyle bu sayı verilen siparişlerle birlikte 50 binin üzerine çıkacak. Üretilen maskeler, muhtarlar ve belediye personelleri aracılığı ile Kemer ilçesindeki tüm evlere dağıtımı yapılacak. Yapılan çalışmalar ile ilgili olarak ATASEM binasına giden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu burada çalışanlara teşekkür ederken çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kemer'de büyük bir aile olduklarının altını çizen Başkan Topaloğlu, "Elimizdeki maske, belediye personelimizin ve gönüllü arkadaşlarımızın üretmiş oldukları maske. İki gündür üretimlerimiz beyaz renkteyken bugün ise siyah maske üretimimize başladık. Ama burada önemli olan maskelerin renkleri değil insanlarımızı dış etkenlerden korumasıdır. Çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Üretilen maskelerimiz ile konuşması ve nefes alması çok rahat. Biz Kemer Belediyesi olarak tekrar söylüyorum Kemerimiz de kimseyi maskesiz bırakmayacağız" dedi.

"25 arkadaşımız 4 ayrı odada çalışmalarına devam ediyor"

ATASEM'de yapılan çalışmalar sırasında soysal mesafenin özellikle korunduğuna değinen Topaloğlu, "Bugün 25 arkadaşımız 4 ayrı odada çalışmalarına devam ediyor. Bize

maske konusunda dışarıdan da destek veren birçok arkadaşımız var. Sayıları fazla olduğu için şu anda isim isim anlatmayayım ama tüm çalışanlarımıza ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Bunun yanında özellikle dikimde bizlere gönüllü olarak yardımda bulunan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hep söylediğim gibi birlikten kuvvet doğar, dayanışmada her zaman için güç kazanır" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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