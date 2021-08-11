Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü
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Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü

Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 11 gün sonra kontrol altına alınan yangının ardından Kemer İlçesinde sabah saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını korkuttu. Yenimahalle ve Çamyuva mahallerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını duyan Kemer halkı ekiplere yardımcı olmak için seferber oldu. Büyümeden söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor. - ANTALYA

Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü
Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü
Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü
Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü
Kemer'de iki farklı noktadaki orman yangını söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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