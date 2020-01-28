Kemer-Bozdağ yolunda ilk etap tamamlandı

28.01.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:19

Zorlu mevsim ve arazi koşullarına meydan okunan çalışma tamamlandığında bölge sakinleri 24 kilometrelik güzergahı dolaşmak yerine 5 kilometrelik yolla karayoluna bağlanacak. Yakıttan ve zamandan tasarruf sağlanacak.

Zorlu arazi şartlarına meydan okuyorlar

Kemer Mahallesi Başalan Mevkii'nden Birgi Küme Evleri Mevkii'ne uzanacak bağlantı yolu ile bölge üreticisini 19 kilometrelik tasarrufla karayoluna bağlamayı hedefleyen Ödemiş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bozdağ zirvesi eteklerindeki zorlu arazi ve kış koşullarına meydan okuyor. Yaklaşık 800 rakımda devam eden çalışmalarda iş makineleri ile geçit vermeyen dev kayalar aşılıyor. Bölgedeki üreticilerin asırlık hayali olan yeni yol için çalışmaların ilk etabı tamamlandı.

Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin ve üreticilerle birlikte yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüz yıllık hayal

Kırsal mahallelerde hayatı kolaylaştırmak ve üreticinin ürününü daha kolay şekilde pazarlara ulaştırmasını sağlamak adına çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Hacıhasan-Kemer-Yılanlı mahallelerini ve hatta Kiraz ilçesini doğrudan Salihli karayoluna bağlayacak yeni yolun bölge üreticilerinin yüz yıllık hayali olduğunu vurguladı.

Kaptan, "Başkanımız Sayın Mehmet Eriş, tarımsal üretime ve üreticimize destek vermek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Kemer-Bozdağ yol bağlantısı. Üreticimizin desteklenmesi, kırsal mahallelerde tarımın alternatif ürünlerle de canlanması için, üreticimiz için her şeyin çok güzel olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Hem zamandan hem yakıttan tasarruf

Burada ekiplerimiz kar kış demeden zor şartlarda yeni yolu açıyorlar. Kemer Başalan'dan başlayan ilk etabı bitirmiş durumdayız. Birgi Küme Evleri bölgesinden de çalışma başlatarak bir iş ekiple daha çalışmaları hızlandırmak istiyoruz. Kayaları aşarak yolu açıyoruz. Bir an önce yolu açarak bölge üreticimizin ekonomisine katkı sunmak, hizmetleri daha kısa sürede ulaştırmak için çalışıyoruz. Burada önemli olan tarım ürünlerinin alıcıyla kolay yoldan buluşması. Bugün Salihli'den Bozdağ'a gelen bir alıcı Kiraz'a gitmek için 70 kilometreye yakın yol kat ederken bu yolun açılması ile birlikte mesafe 20 kilometreye kadar inmiş olacak. Hem yakıttan, hem zamandan tasarruf. Zorlu mevsim ve arazi şartlarında çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

"Çok emek veriliyor"

Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin de "Ödemiş Belediyesi'ne ve Başkanımız Sayın Mehmet Eriş'e çok teşekkür ediyorum. Yüz senelik bir hayal gerçek oluyor. Bu yol Gölcük'ü, Bozdağ'ı, Salihli'yi Kiraz'a kadar bağlayacak yoldur. Çok emek veriliyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler