Kemer Belediyesinden 3 ayda 154 bin maske üretimi
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Kemer Belediyesinden 3 ayda 154 bin maske üretimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla bugüne kadar 154 bin maske üretildi.

Kemer Belediyesinden 3 ayda 154 bin maske üretimi
07.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:07

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla bugüne kadar 154 bin maske üretildi.

Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) binasında belediye personeli tarafından halkın sağlığı için maske üretiliyor.

Belediye olarak alınan tedbirler kapsamında her türlü görevi eksiksiz yerine getiren belediye ekipleri, Kemer'de Korona virüsün yayılmaması için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Belediye personelinin el emekleriyle diktiği maskeler, 3 katlı, 20x20 boyutunda ve içerisinde 9 santimetrelik plastik kaplı bakır tel bulunuyor.

ATASEM'de üretimine devam edilen dikim ile pandemi sürecinde yaşanan büyük bir ihtiyacı karşılamaya devam ediyoruz.

Öte yandan yaz dönemlerinde başlayan düğün sezonlarında da düğün salonlarındaki davetliler için de maske üretmeye başlayan belediye ekipleri, daha fazla efor sarf ederek halka en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, pandemi gündeme geldiği zaman belediyenin maske dikim yerinin olmadığını anımsattı.

Başkan Topaloğlu, ilk etapta 100 bin adet maske satın aldıklarını belirterek, "Pandemi ile yaşamaya alışmamız lazım. Büyükşehir Belediyesinin Kemer'deki atölyesi olan Atatürk Sanat Eğitim Merkezini (ATASEM) kullanmaya başladık. Desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim." dedi.

"154 bin üretim"

Atölyede belediye personelinin hummalı şekilde çalışarak maske diktiğinin altını çizen Topaloğlu, "Şu ana kadar 154 bin maske dikimi gerçekleştirdik. Bu maskeleri, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında, düğün yerlerinde, resmi kurumlara, esnafa dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde belediye personelimiz elinden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyor. Biz bu pandemi ile yaşamaya alışacağız. Okullar da açılacak ve öğrencilerimize de dağıtım yapacağız. Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde tüm önlemlerimizi aldık. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Maskemizi takalım ve hijyen kurallarına uyalım. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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