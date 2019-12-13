Kemer Belediyesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:25

Kemer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hizmet içi eğitim kapsamında, belediye personeline iş güvenliği ve iş sağlığı kapsamında eğitim verildi.



Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda doktor Gülsüm Akıncı tarafından verilen eğitime, belediyedeki kadrolu ve taşeron firma çalışanları katıldı.



Akıncı, belediye çalışanlarına temel iş güvenliği, kişisel koruyucu donanımlar, ilk yardım, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ile personellerin yasal hakları konuları hakkında bilgiler verdi.



İş sağlığına her şeyden daha fazla önem veren Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, belediye personelinin de iş sağlığı ve güvenliği için eğitim almasını sağladı.



Tüm personele sırayla verilecek olan eğitimler kapsamında belediyede çalışan personellerin iş sağlığı ve güvenliğinde başarılı olması amaçlanıyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan Kemer'de sürekli çalışmalar yapıyoruz. Belediye personellerimizin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorun yaşamamaları için eğitim seminerleri düzenliyoruz. Personellerimize bu konularda eğitimler vererek, bu konuya önem vermelerini istiyoruz." dedi.



Seminer sonunda "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi son değerlendirme soruları" dağıtılarak personel 10 adet test çözdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA