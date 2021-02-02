Kemer Belediyesi yaz turizm sezonu için çalışmalara başladı
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Kemer Belediyesi yaz turizm sezonu için çalışmalara başladı

02.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:02
Kemer Belediyesi yaz turizm sezonu için çalışmalara başladı

Antalya'nın gözde turistik ilçelerinden Kemer'de belediyenin öncülüğünde yeni sezon hazırlıklarına başlandığı bildirildi.

Antalya'nın gözde turistik ilçelerinden Kemer'de belediyenin öncülüğünde yeni sezon hazırlıklarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemer, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin en fazla yerli ve yabancı turist ağırlayan bölgesi olmayı başardı.

Bu yıl turizm sezonunda iç turizm odaklı çalışmalara ağırlık veren Kemer Belediyesi, ilçede 12 ay aktivite odaklı tanıtım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında, "Yeni Rota Kemer" sloganıyla tanıtım ajandaları hazırlanarak bölgede her ay gezilip görülecek ve hangi aktivitelerin yapılabileceği yerler anlatıldı.

Ajandalar, Türkiye'de iç ve dış turizmde faaliyet gösteren turizm acentelerine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 2021 yaz turizm sezonu için yoğun bir mesai içerisinde olduklarını söyledi.

Topaloğlu, Kemer'in imajını baştan aşağı yenilediklerini belirterek, ilçe içerisinde yeni cazibe noktaları oluşturduklarını ve misafirlerin kent içerisinde daha çok vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar inşa ettiklerini ifade etti.

Kemer'e tatile gelen misafirlerin kent içerisinde "Mutlaka görmeden gitmemeliyim" diyeceği alanlar oluşturduklarını vurgulayan Topaloğlu, "Atatürk Parkı ve Mustafa Ertuğrul Aker Parkı, Kındılçeşme sahil projesi gibi Kemer'in cazibe noktası olacak alanlar kazandırıyoruz. Bu projelerimizin tamamı iç turizmde yerli turisti çekecek ve cevap verebilecek noktalar. Bölgenin yaz sezonu dışında doğa ve aktivite tatili seçeneklerini ön plana çıkarttığımız "Yeni Rota Kemer" sloganıyla yeni bir tanıtım ajandası hazırladık. 2021 yılında yerli ve yabancı misafirlerimizi Kemer'e yakışır bir şekilde karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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