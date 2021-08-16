Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması
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Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması

Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kemer Belediyesi, Arslanbucak Mahallesindeki kapalı pazar yeri çalışmalarına devam ediyor.

Kemer Belediyesi, Arslanbucak Mahallesindeki kapalı pazar yeri çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Necati Topaloğlu'nun seçim döneminde verdiği sözler arasında yer alan, "Her mahalleye kapalı pazar yeri" projesinin ikincisi Arslanbucak'ta devam ederken, çalışmalarda sona doğru gelindi. Projenin ilki Kuzdere Mahallesinde gerçekleştirilmişti.

Başkan Topaloğlu, " İlkini Kuzdere Mahallemize kazandırdığımız kapalı pazarlarımıza Arslanbucak Mahallemizde devam ediyoruz. Pazarımız 4 milyon artı KDV'ye mal olacak. Kemerimize yakışır bir pazar yeri olacak. Kemer'e hayırlı olsun"diye konuştu.

3 bin metrekare oturum alanı olan, 116 tane esnafın faydalanacağı pazar yerinde, 110 metrekare alanda tuvaletler, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve mutfakta yer alacak. - ANTALYA

Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması
Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması
Kemer Belediyesi'nden kapalı pazar yeri çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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