Kemer Belediyesi alt yapı çalışmaları yapılan bozuk yolları asfaltlıyor
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Kemer Belediyesi alt yapı çalışmaları yapılan bozuk yolları asfaltlıyor

25.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:58
Kemer Belediyesi alt yapı çalışmaları yapılan bozuk yolları asfaltlıyor

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozuk yollarda asfaltlama çalışması yapıyor.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bozuk yollarda asfaltlama çalışması yapıyor.

Belediye ekipleri, Merkez ve Arslanbucak mahalleleri ile Lise ve Kuzdere caddelerinde alt yapı kurumlarınca bakım ve onarımı yapılmak amacıyla kazılan yerlerde asfaltlama çalışmalarına başladı.

Öte yandan belediye ekipleri, Merkez mahallesi 467. sokak ve Arslanbucak Mahallesi Değirmen sokakta da asfalt yapım çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "İlçemiz genelinde bozulan ve tahrip olan bazı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları yapıyoruz. Kemer'de bozuk yolların tamirlerini ve asfaltlamasını geciktirmeden tamamlıyoruz." diye konuştu. - ANTALYA

Kemer Belediyesi alt yapı çalışmaları yapılan bozuk yolları asfaltlıyor
Kemer Belediyesi alt yapı çalışmaları yapılan bozuk yolları asfaltlıyor
Kemer Belediyesi alt yapı çalışmaları yapılan bozuk yolları asfaltlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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