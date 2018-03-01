Kemer Belediye Meclis Toplantısı

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "2010'da bir referandum vardı. O yıllarda bir hoca efendi modası vardı. Ben o yıllarda FETÖ'cülerle tartıştığım zaman ' Abdullah Öcalan neyse Fetullah Gülen de odur' dedim. Hayatımı kararttılar." dedi.

Kemer Belediyesinin mart ayı Meclis toplantısı, Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda yapıldı.

Toplantı öncesi konuşan Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 1994'de kendisine yönelik suikast girişimi yapıldığını ve bu girişimin emniyet teşkilatının girişimi sayesinde önlendiğini söyledi.

Başkan Gül, siyasi hayatında hiçbir zaman yalan söylemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"2010'da bir referandum vardı. O yıllarda bir hoca efendi modası vardı. Ben o yıllarda FETÖ'cülerle tartıştığım zaman 'Abdullah Öcalan neyse Fetullah Gülen de odur' dedim, hayatımı kararttılar. Belediye binası defalarca basılıp dosyalar alındı. Sürekli soruşturma geçirdik. 2012'de belediye ekibinden 10 arkadaşımla gözaltına alındık. Sorgulandıktan sonra serbest bırakıldık.

Mahkeme sürecinde dosyalarımız sürekli Antalya'ya gitti geldi. O dönemdeki başsavcının kimlerle ilişkisi olduğuna dair bir dosya hazırladık. Yeniden hayatımızı karartmaya çalıştı. O başsavcı şimdi FETÖ'den tutuklu. Biz o suçlamalardan aklandık."

Toplantıda ayrıca, 17 Ocak'ta bir spor müsabakasında başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Alperen Atabay'ın isminin Çamyuva Mahallesi'ndeki parka verilmesine oy birliği karar verildi.

Toplantı sonunda AK Parti Meclis Üyesi Yunus Nergiz'in Başkan Gül'ün borçlanma yetkisiyle aldığı parayı, eşi Neşe Gül adına bina yapıldığının doğru olup olmadığını sorması üzerine salonda tartışma yaşandı.