Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz
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Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz

ANTALYA Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilçede 49 kaçak yapı olduğu açıklamasını hatırlatarak, "Kaçak yapıları yıkmaya devam edeceğiz.

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz
29.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:01

ANTALYA Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilçede 49 kaçak yapı olduğu açıklamasını hatırlatarak, "Kaçak yapıları yıkmaya devam edeceğiz. Kemer Belediyesi olarak kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da tespit edilen, imara aykırı 413 yapının tamamının yıkılacağını, sosyal medya hesabından duyurdu. Beldibi Mahallesi'nden Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı mevkisine kadar birçok alanda yıkımları gerçekleştiren Kemer Belediyesi'nce ilçede tespit edilen 49 kaçak yapının tamamının kısa sürede yıkılması planlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bir yerde kalite yakalanacaksa kaçak yapıya kesinlikle göz yumulmaması gerektiğini söyledi. Başkan Topaloğlu, "31 Aralık 2017'den sonra yapılanlar bizim için kaçaktır. Zaten Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bunların yapı kayıtlarını iptal ediyor ve bize geliyor. Yapı kayıtları iptal olmuş ve mahkemeyi de kaybetmiş vatandaşların kaçak yapılarını Beldibi'nden Çıralı'ya kadar yıktık ve yıkmaya devam ediyoruz. İşte bugün iş hanlarını komple yıktık. Bundan sonra da kaçak yapıları yıkmaya devam edeceğiz. Kemer Belediyesi olarak kaçak yapıya asla taviz vermeyeceğiz" dedi.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÖCEK: MEVZUATA UYGUN OLMALI

Kemer Belediyesi'ni ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış güzel Antalya'mızda, kaçak yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalar yapıyor. Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerle iş birliği içerisinde kaçak yapılarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Birinci derecede ilçe belediye başkanı arkadaşlarım çalışıyor. Kaş'ta da bu konuyla ilgili aynı sıkıntılar vardı. Biz seçim öncesi Antalyalı hemşehrilerimize 'Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz' dedik. Her şey planlarına, yasa yönetmeliklerine, mevzuatlara uygun bir şekilde yapılırsa Antalya'mızı hep birlikte korumuş oluruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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