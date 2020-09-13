Kemençe üstadı Katip Şadi son yolculuğuna uğurlandı
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Kemençe üstadı Katip Şadi son yolculuğuna uğurlandı

Karadeniz müziğinin tanınmış sanatçılarından kemençe üstadı Katip Şadi, uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kemençe üstadı Katip Şadi son yolculuğuna uğurlandı
13.09.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:11

Karadeniz müziğinin tanınmış sanatçılarından kemençe üstadı Katip Şadi, uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Katip Şadi, ailesinin ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz müziğinin tanınmış sanatçılarından 82 yaşındaki Katip Şadi, dün akşam saatlerinde uzun zamandır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kemençenin son üstatlarından olan Katip Şadi için düzenlenen cenaze törenine AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ve vatandaşlar katıldı. Şadi'nin cenazesi Görele Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan namazın ardından Görele'ye bağlı Derekuşçulu köyünde toprağa verildi.

1938 yılında Giresun'un Görele ilçesi Derekuşçulu köyünde dünyaya gelen Katip Şadi, 10 yaşında Göreleli kemençe ustası Kemal İpşir'in öğrencisi olarak kemençe çalmaya başladı. 15 yaşında ilk kemençesine sahip olan Katip Şadi, 1966 yılında ilk plağını çıkardı. Çok sayıda plak ve kaset dolduran Şadi, TRT'ye de kaset yaptı. Yörede kemençe ile çalınan çoğu müzik Katip Şadi'ye aittir. Görele ilçesini Türkiye'ye, hatta dünyaya tanıtan kemençe üstadı olarak kabul edildi. Yaklaşık 600 eseri bulunan Şadi, son olarak 'Her Zaman Gelemezsin' ve 'Almanya'dan Geliyor' albümlerini piyasaya sürdü. Katip Şadi'ye Giresun Üniversitesi tarafından fahri doktoralık ünvanı verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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