Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Nizip'in İstasyon Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 1 Ekim'de hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzlerini kıyafetleri ile gizleyerek kablo çalan 2 kişiyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ