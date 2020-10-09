Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı

09.10.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:18
Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden kablo çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Nizip'in İstasyon Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 1 Ekim'de hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzlerini kıyafetleri ile gizleyerek kablo çalan 2 kişiyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Vladimir Putin Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Cem Yılmaz Özgü Namal Seren Serengil
Spor Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk İzmir Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kemaradan kimlikleri belirlenen 2 kablo hırsızı tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 12:20:48. #1.15#
title