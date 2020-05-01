Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü
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Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü

Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü
01.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:13

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir kişi cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığını görüntüledi.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir kişi cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığını görüntüledi.

Marmara'da nadiren, Ege ve Akdeniz kıyılardırda sıkça görülen kemane balığı Çeşme ilçesinde görüldü. Sabah saatlerinde bir kişi, Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan kişi, balığı yaklaştığında Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığı olduğunu belirledi. Bu kişi, cep telefonu kamerasıyla kemane balığını görüntüledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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