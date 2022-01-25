Kemancıyı 5 yıl önce dövüldüğü için öldürmüş

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'de, kemancı Emin Çizkici'yi (25) bıçaklayarak öldüren Şakir Kesici (25), Denizli'de yakalandı. Balıkesir'e getirilen katil zanlısı Kesici, ilk ifadesinde, 5 yıl önce Çizkici ve 2 arkadaşı tarafından dövüldüğünü, o günden beri olayı unutamadığını söylediği öğrenildi.

Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şakir Kesici, keman çalıp, kafelerde sahneye çıkan Emin Çizkici'nin ailesiyle yaşadığı evin zilini çaldı. Kesici, Çizkici'nin 'okuldan arkadaşı' olduğunu söyleyip görüşmek istediğini belirtti. Çizkici, apartman kapısından çıktığı anda Kesici'nin art arda bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çizkici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.