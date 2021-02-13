Keman ve viyola sanatçısı Atilla Aldemir, CRR'nin çevrim içi etkinlikleri kapsamında konser verdi
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Keman ve viyola sanatçısı Atilla Aldemir, CRR'nin çevrim içi etkinlikleri kapsamında konser verdi

13.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:16
Keman ve viyola sanatçısı Atilla Aldemir, CRR'nin çevrim içi etkinlikleri kapsamında konser verdi

Keman ve viyola sanatçısı Atilla Aldemir, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun çevrim içi etkinlikleri kapsamında "Bestelenmesinin 300. Yıldönümünde Sonat ve Partitalar" başlıklı konserde sevenleriyle buluştu.

Keman ve viyola sanatçısı Atilla Aldemir, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun çevrim içi etkinlikleri kapsamında "Bestelenmesinin 300. Yıldönümünde Sonat ve Partitalar" başlıklı konserde sevenleriyle buluştu.

Aldemir, konser öncesi CRR Konser Salonu Sanat Yönetmeni Cem Mansur'la yaptığı söyleşide, keman çalmaya başladığı dönemden beri her gün Johann Sebastian Bach'in eserlerini icra ettiğini söyledi.

Bach'in döneminin ve bugünün hala bir armoni ustası olduğuna işaret eden Aldemir, "Johann Sebastian oğluna sık sık söylemiş ve orkestrada viyolayı çalmış. Bu sonat ve partitaları kağıda dökmesi 1720 yılında olmuş. Aslında 5 yıl bunu aklında bestelemiş. Biz ise bu eserleri yeniden viyola ile kaydettiğimizde aradan 300 yıl geçtiğini öğrendik." dedi.

Atilla Aldemir, solo keman için sonat ve partitalarını Bach'ın gittiği kilisede kaydettiklerini aktararak, "Sonatlar 4 bölümden oluşuyor. Partitaları ise 8 bölüm olarak görüyoruz. Örneğin bir melodinin farklı varyasyonlarının ortaya çıkması şeklinde görüyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası müzik otoriteleri tarafından büyük övgüler alan sanatçının bu kaydı, aynı zamanda Musicweb International tarafından 2020 yılının en iyi albümü olarak seçildi.

Konserde, sanatçı Bach'ın viyola düzenlemesiyle hazırladığı Sonat ve Partitalar'dan "Sol minör Sonat", "BWV 1001", "Re Minor Partita" ve "BWV 1004" parçalarını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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