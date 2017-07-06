Keman Öğretmeni Fragmanı İzle



Sao Paulo'nun en belalı mahallesinin lisesinde müzik öğretmenliği yapmaya başlayan keman virtüözünün aklında tek bir şey vardır; senfoni orkestrasına girmek! Yaşadığı başarısızlıklardan bunalan ve kendini lisede bulan öğretmen, başlarda her ne kadar imkansız gibi görünse de hem lisedekilerin hayatını, hem de kendi hayatını değiştirecektir.