Kemalpaşa'ya 5 yeni çöp kamyonu 2 eshot

Kemalpaşa Belediyesi halka daha etkin ve hızlı hizmet sunmak amacıyla araç envanterini genişletmeye devam ediyor.

Belediye tarafından daha önce satın alınan bir adet çöp kamyonuyla birlikte faaliyete koyulan toplam 5 yeni çöp kamyonu ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla, Kemalpaşa Belediyesi'ne bedelsiz olarak hibe edilen 2 otobüs kentte sürdürülen çalışmalarda büyük kolaylık sağlayacak. Kemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan araçlar, Türk Bayrakları ile süslenerek şehir turu attı.

"HER ZAMAN TASARRUFTAN YANAYIM"

Yapılan satın almalar ile önemli ölçüde tasarruf sağlandıklarının altını çizen Başkan Karakayalı, "Görev yaptığım süre boyunca her zaman tasarruftan yana oldum. Kiralama değil satın alma yöntemiyle belediyemizde uzun yıllar hizmet edecek araçlar kazandırıyoruz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Başkan Karakayalı son olarak "Satın aldığımız 5 yeni çöp kamyonun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize hibe edilen 2 adet otobüs için Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e Kemalpaşalılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmete kazandırdığımız yeni araçlar halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler