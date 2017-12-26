Kemalpaşa'nın Marka Projeleri Görücüye Çıktı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve İl Yönetim Kurulu üyelerine, ilçede yapılan projeleri tanıttı.



AK Parti İzmir İl Başkanlığı haftalık il yönetim kurulu toplantısını Kemalpaşa'da gerçekleştirdi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, İl Başkanı Bülent Delican ve İl Yönetim Kurulu Üyelerine ilçede yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan projeleri tanıttı. Yarı olimpik kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzu ve kına konağı, kongre merkezi ve alanında Türkiye'nin en büyük göl parkı olan Binali Yıldırım Gölpark projelerini tanıtan Uğurlu, Kemalpaşa'yı bir bütün olarak ele aldıklarını ve şuan ilçenin her bölgesinde çalışma yaptıklarını vurguladı.



AK Partili bir belediye olarak farklı olduklarını ifade eden Başkan Uğurlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın önderliğinde bu davanın bir neferi olarak ilçemize 20 yılda yapılmayan hizmetleri 3 yılda yaptığımızı kendilerine göstermek istedik. Şuanda ilçe merkezi dahil olmak üzere bütün mahallelerimizde belediyemizin çalışması mevcuttur yada tamamlanmıştır. Göreve başladığımızda sadece bir yere değil ilçenin tamamına imkanlar dahilinde hizmet edeceğimizi söylemiştik. Vadedip de yapmadığımız hiçbir projemiz kalmadı. Hatta ve hatta vaatlerimiz arasında olmayan birçok yatırım da yaptık. Bunları tamamen kendi imkanlarımız ile halkımızın hizmetine sunduk ve ayrıca geçmiş dönemden kalma borçları da ödedik. İnşallah seçime bir kaç ay kala temel atan değil, açılış yapan bir belediye olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Delican: "AK Partili belediyenin farkı"



AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise Kemalpaşa Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı projeleri incelediklerini ve bir kez daha AK Partili belediyenin farklı olduğunu tüm İzmir kamuoyuna göstermiş olduklarını söyledi. "AK Partili belediyeler, laf değil hizmet üretiyor" diyen Delican, "Başkanımız borçlu bir belediye devraldığında belki kimse bu hizmetleri yapacağına inanmıyordu. Ama biz AK Parti olarak, AK Partili belediye başkanının gece-gündüz demeden çalışıp hizmet yapacağına inanıyoruz. Çünkü bizim davamız, bu halka hizmet etmektir. Bu anlamda Kemalpaşa'ya eşsiz eserler kazandıran belediye başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Projelerin tanıtımının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısı, Kemalpaşa Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı ve açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin gerçekleştirdiği 15 Temmuz Kültür Sarayında yapıldı. - İZMİR