Kemalpaşa'nın imar sorunu ortak akılla çözülecek

03.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:36

Alınan karar doğrultusunda seçilecek beş kişilik grup İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşerek imar sorununun giderilmesi için çalışma yapacak.

Kemalpaşa'nın yılladır en büyük sorunlarından biri olan imar sorununu aşmak, çözüm önerilerinde bulunmak için bir araya gelen Kemalpaşalı inşaat mühendisleri, emlakçı ve müteahhitlerden oluşan grup ile bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, imar sorununun çözümü için her türlü gayreti göstereceklerini belirtti.

KEMALPAŞA'NIN İMAR SORUNU İVEDİLİKLE ÇÖZÜLMELİ

Kemalpaşa'nın nüfus olarak yoğun bir ilçe olduğunu, sanayisi ve tarımı ile İzmir'in göç alan ilçelerinden biri olduğunun altını çizen Karakayalı, özellikle yeni yapılaşma için Kemalpaşa'da alan olmadığını ifade etti. Karakayalı, "Bugün Kemalpaşa merkezde en büyük imar sorunudur. Göç alan bir ilçe olmamıza rağmen insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak ilçemizde çok zor bir hal aldı. Bugün yolda gezen herhangi bir Kemalpaşalı ile konuşsanız, en büyük derdin, ev fiyatları ve ev kiralarının yüksekliği olduğunu size söyleyecektir. Bununla birlikte artık yollarımız da yetersiz hale geldi. Trafik sorunu, otopark sorunu, yeşil alan sorunu… Çevre yolu diye tabir ettiğimiz Kirazlı Caddesi artık çevre yolu olmaktan çıktı, ana yol haline geldi. Kemalpaşa'nın çok acil bir şekilde ikinci çevre yoluna ihtiyacı var. Tüm bu sorunlar sebebi ile Kemalpaşa'nın imar konusunun ivedilikle çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu sorunu ilçemizdeki inşaat mühendisleri, emlakçı ve müteahhitler ile görüştük. Çok iyi bir çalışma yaptık. Fikir alışverişinde bulunduk. Bu grup arasından seçilecek beş kişi ile birlikte, hem İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile temasa geçerek Kemalpaşa'nın imar sorununun çözümü için gerekli çalışmaları bir an evvel başlatacağız. İnşallah en kısa zamanda da sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler