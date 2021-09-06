Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak
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Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak

Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kemalpaşa Belediyesi tarafından 7-8 Eylül'de çeşitli organizasyonlar, konserler ve fener alayı düzenlenecek.

Kemalpaşa Belediyesi, İki gün boyunca sürecek etkinliklerde hem ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu kutlanacak hem de değerli sanatçıların sahne performansları ile müzik ziyafeti yaşanacak.

ETKİNLİKLER 2 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Kemalpaşa Dere Mesire Alanı'nda, 7 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleşecek. Deniz Olgun'un sunuculuğunu üstleneceği etkinliklerin ilk gününde Sefer Alaylı sahne alacak. Ardından son dönemin sevilen sanatçısı Ece Mumay Kemalpaşalılarla buluşacak. 8 Eylül Çarşamba günü ise, saat 20.30'da başlayacak Fener Alayı Rekreasyon Alanı'ndan Dere Mesire Alanı'na kadar devam edecek. Fener Alayı'nın ardından saat 22.00'de Leke Rock Grubu konseri ile Kemalpaşalılar müzik şöleni yaşayacak. Öte yandan Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansı Grubu da gösteri düzenleyeceği etkinliklerde Üretici Kadın Emeği Pazarı da alanda stant açarak el emeği ürünlerini sergileyecek.

"KURTULUŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZE DAVETLİSİNİZ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Kemalpaşa'nın düşman işgalinden Kurtuluşunun 99. yıl dönemi dolayısıyla 2 gün boyunca gerçekleşecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti. Başkan Karakayalı, "Kemalpaşa'da bu yıl kurtuluş günümüzü daha coşkulu yaşayalım ve yaşatalım istedik. Türkiye'nin sevilen seslerini yaptığımız etkinlikte bir araya getirdik. Konser günleri bütün beldelerimizden ücretsiz olarak servis kaldırılacak. Tüm vatandaşlarımızı ilçemizin en önemli tarihi günlerinden olan kurtuluş günümüzü coşkuyla kutlamaya ve bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Bu vesile ile ülkemizin her karış toprağı için canlarını hiç düşünmeden veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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