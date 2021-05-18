Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
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Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde üreticilerin 'Kemalpaşa kirazı' için yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde üreticilerin 'Kemalpaşa kirazı' için yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. Tescilin Avrupa tarafından da onaylanması için çalışmalara başladıklarını bildiren üretici ve ihracatçı Ahmet Özken, "Dünyada kiraz üretiminde ilk sırada olmamıza rağmen ihracatta 4'üncü sıradayız. Kemalpaşa kirazını dünya ligine taşımakta kararlıyız" dedi.

Türkiye 650 bin ton kiraz üretimiyle, dünya genelinde 2,5 milyon ton olan üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini gerçekleştirerek dünyada ilk sırada yer alıyor. Üretimde 80 bin tonla Türkiye'de önemli bir konuma sahip İzmir'in Kemalpaşa ilçesi, kuzey yarım kürenin erkenci kirazı üretiminin de merkezi konumunda bulunuyor.

Kemalpaşalı kiraz üreticileri, ürünlerinin markalaşması amacıyla 'coğrafi işaret tescil belgesi' almak için bulundukları girişimden olumlu sonuç aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü'nce geçen ay 'Kemalpaşa kirazı' olarak coğrafi işaret tescilini alan üreticiler, tescilin onaylanması için hemen AB'ye başvuruda bulundu.Kiraz üreticisi ve ihracatçısı Ahmet Özken, Türkiye'nin ve kuzey yarım kürenin ilk erkenci kirazı Kemalpaşa kirazının, ayırt edici özellikleri doğrultusunda coğrafi işaret tescilini aldığını belirterek bu gelişmenin kirazın markalaşması yolunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.İlçede ciddi bir kiraz üretimi olduğunu kaydeden Özken, "Dünyada kiraz üretiminde Türkiye ilk sırada olmasına rağmen, ihracatta 3-4'üncü numaradayız. Üreticiler olarak ürünün marka değerlerini arttırmayı hedefliyoruz. Kalite algısının gelişmesi için de üreticinin iyi bilgilendirilip motive edilmesi gerekiyor. Kemalpaşa kirazını dünya ligine taşımaya hazırlanıyoruz" diye konuştu.Kirazlarına evlatları gibi bakarak yetiştirdiklerini söyleyen üretici Ayşe Özken ise, "Kemalpaşa'da kiraz üretim miktarı ciddi anlamda yüksek. Bu toprakların sunumunun ve tanıtımının daha iyi yapıllması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda Çin'e giderek kirazımızı tanıttık, çok ilgi gördük. Coğrafi işaret tescilinin sonuçlanması ve Avrupa onayı için girişimlerimiz Kemalpaşa kirazının bir marka değeri oluşmasını sağlıyor" dedi. Özken, toplama sezonunda ilçede 5 binin üzerinde mevsimlik işçinin çalıştığını da sözlerine ekledi.Kiraz toplayan işçilerden Gülcan Özer ise işlerinin hassasiyetini anlatarak, "Sabah çok erken saatlerde kalkmak, sıcağa kalmadan sabah serininde ürünü toplamak gerekiyor. Bugün saat 05.30'da kalktım ve kiraz toplamaya geldim. Olgun olan kirazları seçmeye çalışıyoruz. Kiraz sapıyla beraber toplanır, hassas bir meyve olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Göze çarpan iri taneleri topluyoruz ve küçük olanları bırakıyoruz" diye konuştu.

Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor
Kemalpaşa kirazı, dünya ligine hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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