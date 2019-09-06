Kemalpaşa'daki bir evin bahçesinde toplanan ithal çöpler tepki topladı

06.09.2019 15:57

AVRUPA'dan geri dönüşüm için getirilen plastik atıkların İzmir Kemalpaşa'ya bağlı Akalan Mahallesi'nde bir evin bahçesinde toplanması tepki çekti. Çöplerin çevreye zarar verdiğini söyleyen Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önlem almasını istedi. Çöpleri evin bahçesinde depolayan Beran Büyüktaş ise tüm evrakının mevcut olduğunu söyledi.

Avrupa'dan geri dönüşüm için getirilen ve İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Akalan Mahallesi'nde bir evin bahçesine depolanan tonlarca plastik, kağıt gibi atıklar, tepki çekti. Atıkların bulunduğu bahçede inceleme yapan Greenpeace üyeleri, 'çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı' gerekçesiyle sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram, atıkların özellikle İtalya'dan getirildiğini gördüklerini söyledi.

Bayram, "Aldığımız bilgilere göre bu çöpler yaklaşık 8 aydır burada. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çoktan doğaya yayılmaya başladılar. Bu plastik çöplerin burada olması çevre açısından da suç teşkil ediyor. Bu çöpler doğaya karışabilir, denizlere karışabilir. Bu bölgenin çevresindeki tarım arazilerine karışabilir. Doğrudan doğaya ve yaşam alanlarımıza karışabilir" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, plastik atık ithalatının neden olduğu çevre suçlarını önlemesini isteyen Bayram, plastik atık ithalatının yasaklanması gerektiğini de ifade etti.

'HER ŞEY YASAYA UYGUN'

Atıkları evin bahçesine bırakan Beran Büyüktaş, tüm atıkların ilgili kurumların onayı ile ithal edildiğini ve İzmir'e getirildiğini iddia ederek, "Benim Çiğli Sasalı bölgesinde geri dönüşüm fabrikam vardı. Orası bu yıl içerisinde yandı. Yanınca ben de orada bulunan malzemelerim ile ithal atıkları buraya getirdim. Bu malzemelerin yurt dışından kurum onayı ile gelen malzemeler olduğuna yönelik tutanak da tutuldu. Bunun yanı sıra yanan fabrikadan aldığım, tehlikeli olmayan malzemeler de yine tutanak altına alındı" dedi.

Çöpün depolandığı alanın sanayi imarlı olduğunu öne süren Büyüktaş, "Böyle bir toprak alana bırakma yok. Betonarme yere bırakıldı. Fabrikayı yeniden yapınca, malzemeleri oraya geri götüreceğim. Hepsinin belgeleri var. Yapılan her şey kayıtlı" diye konuştu.

İthal edilen çöpün, denetim parasının da ödendiğini belirten Beran Büyüktaş, tüm makbuzların Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nde olduğunu ileri sürdü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de çöplerin depolandığı alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA