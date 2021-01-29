Kemalpaşa'da zincirleme trafik kazası
29.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:56
Kazanın meydana geldiği yol Trafik sıkışıklığı Kazaya karışan araçlar İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belkahve mevkisinde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazanın meydana geldiği yol
Trafik sıkışıklığı
Kazaya karışan araçlar İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belkahve mevkisinde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz