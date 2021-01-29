Kemalpaşa'da zincirleme trafik kazası
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Kemalpaşa'da zincirleme trafik kazası

29.01.2021 09:50 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:56

Kazanın meydana geldiği yol Trafik sıkışıklığı Kazaya karışan araçlar İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belkahve mevkisinde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazanın meydana geldiği yol

Trafik sıkışıklığı

Kazaya karışan araçlar İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belkahve mevkisinde yoldaki buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kemalpaşa'da zincirleme trafik kazası
Kemalpaşa'da zincirleme trafik kazası
Kemalpaşa'da zincirleme trafik kazası
Kemalpaşa'da zincirleme trafik kazası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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