Kemalpaşa'da yaklaşık 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı
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Kemalpaşa'da yaklaşık 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kemalpaşa'da yaklaşık 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 20 suç nedeniyle hakkında yakalama kararları bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 20 suç nedeniyle hakkında yakalama kararları bulunan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma kapsamında kasten yaralama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi 20 ayrı suçtan yakalama kararları bulunan E.U'nun (35) Sarıcalı Mahallesinde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin operasyonuyla yakalanan zanlı adliye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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Kemalpaşa'da yaklaşık 20 suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haberler
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