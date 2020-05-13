Kemalpaşa'da polis ekipleri uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
13.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:20
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
İlçe merkezindeki uygulama sırasında şüpheli bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile 9 fişek buldu.
Araçtaki S.D. (40), L.A. (44) ve S.K. (42) gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA