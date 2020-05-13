Kemalpaşa'da polis ekipleri uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İlçe merkezindeki uygulama sırasında şüpheli bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 25 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ile 9 fişek buldu. Araçtaki S.D. (40), L.A. (44) ve S.K. (42) gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA