Kemalpaşa'da kiraz ve yaş meyve sebze ihracatına inspektör desteği
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Kemalpaşa'da kiraz ve yaş meyve sebze ihracatına inspektör desteği

Kemalpaşa'da kiraz ve yaş meyve sebze ihracatına inspektör desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin kiraz ve yaş meyve sebzede lider ilçelerinden Kemalpaşa'da, ihracatçıların işlemlerini hızlandırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İnspektör görevlendirildi.

Türkiye'nin kiraz ve yaş meyve sebzede lider ilçelerinden Kemalpaşa'da, ihracatçıların işlemlerini hızlandırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İnspektör görevlendirildi. Firmalar daha hızlı ve az maliyetle bitki sağlığı sertifikalarını alabilir konuma geldi.

Türkiye'nin kiraz başta olmak üzere taze meyve-sebze üretiminde lider ilçelerinden Kemalpaşa'da faaliyet gösteren ihracatçıların işlemlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İnspektör görevlendirildiği belirtildi.

İhracatçı firmalardan gelen talebi Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile paylaştıklarını dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, taleplerinin olumlu karşılanarak kısa sürede hayata geçirildiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ve İzmir Zirai Karantina Müdürü Murat Çarkçı'ya teşekkür eden Uçak, "Artık Kemalpaşalı ihracatçıların inspektör talepleri, İzmir yerine Kemalpaşa'dan karşılanacak; böylece bitki sağlığı sertifikaları hızlıca düzenlenerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Pandemi sürecinde de kamu yöneticilerimizden taze meyve sebze üretimi ve ihracatının kesintiye uğramadan sürmesi için büyük destekler gördük. Bu sayede 2020 yılında ihracatımızı yüzde 17'lik artışla 1 milyar 40 milyon dolara yükselttik. 2021 yılı için belirlediğimiz 1,2 milyar dolarlık ihracat hedefine giderken bu tür destekler bize moral kaynağı oluyor" diye konuştu. - İZMİR

Kemalpaşa'da kiraz ve yaş meyve sebze ihracatına inspektör desteği
Kemalpaşa'da kiraz ve yaş meyve sebze ihracatına inspektör desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kemalpaşa'da kiraz ve yaş meyve sebze ihracatına inspektör desteği - Haberler Ekonomi
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