Kemalpaşa'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Kemalpaşa'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kemalpaşa'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 4 gün önce iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 4 gün önce iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir- Ankara karayolu Uncubaşı mevkiinde, geçen 26 Haziran'da meydana gelen kazada, A.G. yönetimindeki iş makinesi ile Ülkü Yaşurgan'ın (81) kullandığı 45 SY 034 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü emekli doktor Ülkü Yaşurgan yaralanırken, eşi emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Asuman Aysu Yaşurgan (78) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü A.G. tutuklanırken, olayda hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Yaşurgan Salihli ilçesinde toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, refüjden karşı şeride geçen kepçeye, Ülkü Yaşurgan idaresindeki otomobilin çarpması ve çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı.


Kemalpaşa'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kemalpaşa'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı

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